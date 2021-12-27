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الإثنين، 27-12-2021 02:28 م

اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعا للأندية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قام الاتحاد الأردني لكرة القدم بدعوة أندية دوري المحترفين لاجتماع هام، سيعقد يوم الأربعاء المقبل في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب، وذلك لدراسة أهم القضايا العالقة والتي تعيق تقدم اللعبة محليا، وتحديد بعض الأمور بشأن الموسم الجديد.


وأكد الاتحاد في الكتاب الذي وجه لإدارات الأندية، وحصل موقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل على نسخة منه، أن الاجتماع سيكون عند الساعة الثالثة عصرا وسيشهد مناقشة خطة الاستدامة والتمكين المالي، بالإضافة لأجندة الموسم الجديد واقتراحات الأندية.



وتعاني الأندية الأردنية من ضائقة مالية كبيرة ادت لهجرة النجوم للخارج، وحرمان معظمها من التعاقدات، كما انحصرت المشاركات الخارجية على ظهور الوحدات بالنسخة المقبلة من دوري أبطال اسيا .  

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