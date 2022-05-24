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الثلاثاء، 24-05-2022 11:21 ص

الأمن العام يكرم فريق خماسي كرة القدم

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الوكيل الإخباري - كرم مساعد مدير الأمن العام العميد أيمن العوايشة، مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، فريق الأمن العام لخماسي كرة القدم، المتوج بلقب البطولة الدولية لفرق الأمن والشرطة.

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ونقل العميد العوايشة تهنئة وإشادة مدير الأمن العام الى الفريق، مشيرًا إلى السمعة الطيبة والمميزة التي يحظى بها الفريق في مشاركاته الدولية.


وقال العوايشة إن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود التى يبذلها رياضيو مديرية الأمن العام، وحافزا لهم لمواصلة الانجازات ، مؤكدًا ان مديرية الأمن العام لن تدخر جهدا في دعم رياضيها ، وتزويدهم بجميع سبل النجاح.


وكان فريق الأمن العام لخماسي كرة القدم قد حقق انجازا جديدا بتحقيقه لقب البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم لفرق الأمن والشرطة، والتي أقيمت لقاءاتها في مدينة مايوركا الإسبانية وبمشاركة 70 فريقا، يمثلون 56 دولة من مختلف أنحاء العالم.

 




 

 


 

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