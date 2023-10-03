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الثلاثاء، 03-10-2023 04:33 م

الأمير فيصل يُتوج الحلواني ببرونزية دورة الألعاب الآسيوية

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الوكيل الإخباري -  توّج سمو الأمير فيصل بن الحسين باللباس الرسمي المعتمد للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الثلاثاء، لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو زيد الحلواني بالميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات التايكواندو لوزن تحت ٦٣ كغم بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢).

وهنأ سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية الحلواني بعد حصوله على الميدالية البرونزية، والتي افتتح من خلالها رصيد ميداليات البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من الدورة الآسيوية.

وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه الحلواني والمستوى الذي قدمه خلال الدورة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة في المنافسات الآسيوية.

وكان اللاعب زيد الحلواني قد تُوّج بالميدالية البرونزية بعد أن توقف مشواره في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الإيراني علي رضا الذي فاز بنتيجة 2-0.

وكان لاعب منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في دور الـ 16 على اللاعب الياباني سيرجيو سوزوكي بنتيجة 2-0، وعلى اللاعب اللبناني رالف حنينه في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0.

ويستكمل المنتخب الوطني للتايكواندو مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم الأربعاء، حيث سيخوض كل من صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى منافسات أوزانهم.

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