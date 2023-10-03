الاتحاد السعودي يكشف كواليس إلغاء مباراة سباهان

الوكيل الإخباري - كشف نادي الاتحاد السعودي عن كواليس إلغاء مباراته ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.



وألغيت مباراة سباهان أصفهان والاتحاد، التي كان من المُقرر إقامتها مساء الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بسبب وجود تماثيل بعيدة عن الرياضة في ملعب النادي الإيراني، بحسب تعليق قناة "الإخبارية" السعودية.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الإثنين، إلغاء المباراة، وتحويل الأحداث التي وقعت فيها إلى اللجان المختصة، وذلك للبت فيها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد ساعات قليلة من بيان الاتحاد الآسيوي، أصدر نادي الاتحاد السعودي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، كشف فيه عن كواليس إلغاء مباراة سباهان.







وقال نادي الاتحاد في بيانه إنه تم إبلاغه من قبل مسؤولي الاتحاد الآسيوي، وتحديداً المراقب، أن المباراة لن تُلعب في موعدها المحدد، وأن بإمكان الفريق المغادرة.

واتجه لاعبو الاتحاد من الملعب إلى مطار أصفهان بعد معرفتهم بقرار إلغاء المباراة ضد نظيرهم الإيراني، وفقا لما أكده النادي السعودي في بيانه.

وطالب نادي الاتحاد إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح.





واختتم البيان: "نشكر الاهتمام والمتابعة التي وجدها النادي من سفير المملكة العربية السعودية في إيران وكذلك وزارة الرياضة واتحاد الكرة".

نونو سانتو مدرب الاتحاد



ماذا قال الاتحاد السعودي عن إلغاء مباراة سباهان؟



وفي الوقت نفسه، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتعليق على الواقعة، قال فيه: "يشيد الاتحاد السعودي بحرص نظيره الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، وهو ما لمسناه عبر المتابعة المستمرة من ممثليه الذين رافقوا الفريق في رحلته لإيران".



وأكد الاتحاد السعودي دعمه لفريق الاتحاد واتخاذ كافة الإجراءات والسبل القانونية لحفظ حقوقه.





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