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الخميس، 21-04-2022 09:23 م

الثنائي الأردني مرضي والروابدة ،، تألق في البحرين رغم التعثر بالدوري

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يواصل الثنائي الأردني المميز محمود المرضي ونور الدين الروابدة التألق بالملاعب البحرينية، رفقة فريق المحرق الذي لا يمر بأفضل أحواله بالدوري البحريني، وإن كانت الأيام الماضية قد شهدت التتويج بلقب جديد .اضافة اعلان



 


ويحل المحرق بالمركز الرابع على سلم ترتيب الدوري البحريني بـ 27 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الرفاع المتصدر، حيث تعادل وخسر بأخر جولتين من البطولة أمام الرفاع الشرقي والمنامة تواليا .




ويخوض المحرق مباراة هامة لحساب الجولة 17 من الدوري اليوم الخميس، وستجمعه بفريق البديع على ستاد البحرين الوطني، حيث ستنطلق عند الساعة الـ 9:30 بتوقيت الأردن .

وفي سياق متصل توج رفاق الروابدة ومرضي بكأس الاتحاد البحريني، مطلع الشهر الجاري، بالفوز على الحد في المباراة النهائية بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعد التعادل بهدف لمثله .

 




 

 


 

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