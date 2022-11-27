الخطأ الفادح المزدوج بين 'البليهي والمالكي' الذي تسبب في الهدف الثاني لمنتخب بولندا..فيديو

الوكيل الإخباري - ارتكبا ثنائي المنتخب السعودي علي البليهي وعبد الاله المالكي، خطأ فادح مزدوج في مباراة المنتخب الوطني أمام بولندا في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.



وقام "البليهي" بتمرير الكرة إلى زميله عبدالإله المالكي على قوس منطقة الجزاء، والذي فشل في استلامها بالطريقة الصحيحة، واحرز منها ليفاندوفسكي هدف بولندا الثاني في شباك المنتخب السعودي.

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