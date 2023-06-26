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الإثنين، 26-06-2023 02:35 م

الدميري مدربا لناشئي الوحدات

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي الوحدات الأحد، تعيين اللاعب السابق محمد الدميري مدربا لفريق الناشئين تحت 15 عاما.

وكانت إدارة الوحدات قد أوصت في وقت سابق بأن يعمل الدميري مدربا من الفئات العمرية بعد اعتزاله كرة القدم.

واتخذ الدميري قراره مؤخرا باعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالعطاء حيث لعب للوحدات سنوات طويلة وتوج معه بالعديد من الألقاب المحلية وخاض تجارب احترافية في السعودية وقطر ومثل منتخب الأردن في كثير من المناسبات.

وتسعى إدارة الوحدات لمنح لاعبيها المعتزلين فرصة تدريب فرقها إيمانا منها بقدراتهم الفنية وما قد يضيفونه من تطور على مسيرة كرة القدم في النادي. 

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