الرمثا والحسين إربد في ديربي مثير بالدوري غدا الخميس

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين.

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ويلتقي مغير السرحان مع سحاب عند السابعة مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب فريقا الرمثا والحسين عند التاسعة والنصف مساء على ستاد الحسن في اربد.



وتتواصل المباريات الجمعة بلقاء الفيصلي مع السلط ومعان مع الوحدات، قبل أن تختتم مباريات الأسبوع يوم السبت بلقاء شباب الأردن مع العقبة والصريح مع الجزيرة.



ويتشارك الفيصلي والوحدات بصدارة الدوري برصيد 37 نقطة لكل فريق ثم الحسين اربد برصيد 35 نقطة.

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