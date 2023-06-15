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الخميس، 15-06-2023 03:53 م

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا

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الوكيل الإخباري - يخوض منتخب الأرجنتين بطل العالم مباراة ودية مع نظيره الأسترالي في الصين ضمن استعداداته للاستحقاقات القارية المقبلة.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في الصين منذ عدة أيام بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي قوبل بحفاوة جماهيرية بالغة.

وتُعدّ هذه المباراة هي الثالثة لأبطال العالم منذ التتويج بمونديال قطر 2022، حيث خاضت الأرجنتين مواجهتين وديتين في التوقف الدولي السابق أمام بنما وكارساو.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وبنما في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تُنقل على قناتي الشارقة الرياضية وSSC السعودية.

وشهد وصول ميسي برفقة منتخب بلاده إلى الصين واقعة مثيرة؛ إذ تم توقيفه في المطار لفترة بسبب مشاكل في جواز السفر الخاص به، قبل أن يتم حلّ الأزمة.

وستشهد مباراة الأرجنتين وأستراليا تسليم ميسي وأبطال العالم بعض الكؤوس والهدايا التي تمَّ تصنيعها على وجه الخصوص لتلك المقابلة ضمن جولة منتخب التانغو الآسيوية.

ويرغب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في الاستمرار باللعب دوليًّا لكن دون أن يكون مرتبطًا بلعب المونديال المقبل.

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وقال ميسي في تصريحات أخيرًا :"لن ألعب المونديال المقبل، وأرغب فقط في مشاهدته".


ووقَّع ميسي أخيرًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

 

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