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الثلاثاء، 06-06-2023 01:33 م

الكشف عن مدة تعاقد بنزيما مع اتحاد جدة

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الوكيل الإخباري - بات انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، إلى صفوف اتحاد جدة أمرا ملموسا في الساعات الأخيرة.

وقال مصدر في اتحاد جدة، خلال تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "وقع كريم بنزيما مع النادي بالفعل على عقد لمدة 3 مواسم".

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في 30 يونيو/حزيران، لكن النادي الملكي أعلن رحيله رسميا، الأحد الماضي.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن راتب كريم بنزيما مع اتحاد جدة سيكون 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية والمتغيرات.

ومن المنتظر أن يودع بنزيما جماهير ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، ثم سيسافر إلى السعودية.

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