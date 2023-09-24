المشاركة الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية تبدأ اليوم

الوكيل الإخباري - تُفتتح الأحد، مشاركة البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 23 أيلول إلى 8 تشرين الأول المقبل.



وستبدأ منتخبات الجمباز والرياضات الإلكترونية والمبارزة والملاكمة الأحد، مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).



ويُنتظر أن يقص لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، شريط المشاركة الأردنية في آسياد هانغتشو حيث سيخوض الدور التأهيلي ضمن منافسات جهاز حصان المقابض.



كما سيفتتح لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، عبدالحكيم الدراوشة، مشاركته في الدورة؛ إذ سيلتقي في دور الـ٣٢ ضمن لعبة EA SPORTS FC ONLINE مع اللاعب الكوري الجنوبي بارك كي يونغ.



فيما ستشارك لاعبتا المنتخب الوطني للمبارزة، دينا المنسي وشهد الكلوب، في منافسات سلاح الإيبيه - فردي السيدات.



وفيما يتعلق بمشاركة المنتخب الوطني للملاكمة، ستلتقي اللاعبة سيلينا الحسنات مع اللاعبة الهندية "بريتي" في دور الـ16 ضمن منافسات وزن تحت 54 كغم فيما سيلتقي اللاعب عبادة الكسبة مع الكازاخي زينولينوف يرتوجان في الـ32.

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