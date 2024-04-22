المصائب تتوالى.. انتهاء موسم نجم برشلونة

الوكيل الإخباري - تلقى تشافي مدرب برشلونة، ضربة موجعة عقب خسارة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 2-3، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.



وكان الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط البارسا، قد تعرض لإصابة في الكاحل، بعد التحامه مع فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، في كرة مشتركة.



ولم يستطع دي يونج، استكمال المباراة، وغادر قبل نهاية الشوط الأول، وشارك بيدري بدلا منه.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن المؤشرات الأولى لإصابة دي يونج، تشير إلى أنه سيغيب لفترة لن تقل عن 4 أو 5 أسابيع، ولذلك من الصعب أن يشارك مجددا مع برشلونة هذا الموسم.



وأشارت إلى أن النجم الهولندي سيخضع غدا الإثنين، للتصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من حجم الإصابة.



يذكر أن فرينكي دي يونج غاب عن المباريات لفترة طويلة هذا الموسم بسبب إصابات أيضا في الكاحل.

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