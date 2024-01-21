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الأحد، 21-01-2024 03:46 م

المغرب لمواصلة عروضه القوية أمام الكونغو.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

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الوكيل الإخباري -  تتجه أنظار عشاق منتخب المغرب اليوم الأحد، صوب ملعب "لاورينت بوكو" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، حيث يواجه منتخب جمهورية الكونغو، في ثاني جولات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكيني كاماكو بيتير واويرو، صفارة بداية اللقاء اليوم الأحد 21 يناير 2024، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج"،  في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (15:00) بتوقيت المغرب.

ويحتل المغرب، بطل كأس إفريقيا عام 1976، صدارة المجموعة السادسة (F) برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوزه على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".

بنما يتقاسم منتخبا جمهورية الكونغو وزامبيا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وتنص قواعد البطولة على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث من المجموعات الست.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وليد الركراكي بالقوة الضاربة، التي بدا بها مشواره الإفريقي، أمام تنزانيا، وكانت كالتالي:

1- ياسين بونو


2- أشرف حكيمي

4- سفيان أمرابط
5- نايف أكرد
6- رومان سايس
7- حكيم زياش
8- غز الدين أوناحي
15- سليم أملاح
19- يوسف النصيري
16- عبد الصمد الزلزولي
27- محمد شيبي.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجمهورية الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023:
من المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 2 Max
كما يمكن متابعة مباراة المغرب وتنزانيا على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.
وأفاد عدد من الصحف المغربية، بأن مباراة "أسود الأطلس" ضد تنزانيا سيتم بثها عبر قناة المغربية الرياضية اTNT.
وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.

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