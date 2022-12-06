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الثلاثاء، 06-12-2022 10:26 ص

المغرب يخوض مباراة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء.. الموعد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تختتم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء، بمباراتين، من العيار الثقيل.

وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب وإسبانيا، في تمام الساعة (6:00) بتوقيت الاردن، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ويديرها حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فرناندو راباليني.

ويأمل منتخب المغرب كتابة التاريخ، حيث سيدخل مباراة إسبانيا وعينه على تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسبق لمنتخب "لأسود الأطلس" أن لعب في الدور ثمن النهائي لكاس العالم، وكان ذلك في مونديال المكسيك 1986، عندما واجه ألمانيا وخسر بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد "974"  بالعاصمة الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في كأس العالم:

وستنقل مباراة المغرب وإسبانيا عبر القناة الرياضية الأرضية المغربية، التي تمتلك حقوق نقل مباريات "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022.

ويمكن متابعة المباراة على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قناة الكاس إكسترا 1 HD.

أما مباراة البرتغال وسويسرا فستبث على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2 HD"، وعبر قناة الكاس إكسترا 1 HD.

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