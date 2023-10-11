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الأربعاء، 11-10-2023 03:14 م

النشامى يصّعد تحضيراته للقاء إيران

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الوكيل الإخباري -  صعّد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً للقاء نظيره الإيراني عند التاسعة مساء الجمعة 13 تشرين الأول، ضمن النسخة الثانية من البطولة الدولية الرباعية، والتي ينظمها الاتحاد الأردني خلال الفترة من (13 إلى 17 الجاري) على ستاد عمان الدولي.

وأجرى المنتخب تدريبه مساء الثلاثاء 10 تشرين الأول، على ملعب البترا، بقيادة المدرب الحسين عموتا، مع التحاق جميع المحترفين بالخارج.

في المقابل، يجري النشامى عند السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكرامة، تدريباً بحضور وسائل الإعلام.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة الدولية الرباعية: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش (صيصا)، أحمد عرسان، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق (شرارة)، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات، الى جانب مهند أبو طه وأمين الشناينة المتواجدان مع المنتخب الوطني ت23 في مصر.

ويستهل النشامى مشواره في البطولة، بلقاء المنتخب الإيراني عند التاسعة مساء الجمعة 13 الجاري، والذي يشهد قبل ذلك مواجهة قطر والعراق عند السادسة مساء، فيما تقام المباراة النهائية يوم 17 منه، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان المنتخب العراقي وصل إلى العاصمة عمان مساء الأحد الماضي، حيث بدأ تدريباته على ملعب السلط، في حين يصل المنتخب الإيراني اليوم الأربعاء على أن يجري أولى الحصص التدريبية على ملعب جاوا، فيما تكمل قطر وصول المنتخبات المشاركة بعد غد الخميس.

في المقابل، يعقد غدٍا الخميس في فندق ريجنسي، المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، حيث يقام مؤتمر مدرب المنتخب الإيراني عند 2:00 ظهرا، فيما يتحدث مدرب النشامى عند الـ 2:30 ظهرا، وقطر الساعة 3، على أن يظهر مدرب المنتخب العراقي عند الـ 3:30 عصرا.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن طرح تذاكر البطولة أمام الجماهير الأردنية مجانا.

ويتطلع الاتحاد الأردني إلى إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية، لمتابعة ومؤازرة المنتخب الوطني الأول على المدرجات خلال البطولة التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية النشامى للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا.

يذكر أن النشامى توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسوريا وعُمان، بعد فوزه على الأخير بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني الذي ينطلق الشهر القادم، حيث يستقر النشامى في مجموعة تضم السعودية وطاجيكستان إلى جانب كمبوديا أو باكستان.

يشار أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

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