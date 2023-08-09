الهلال السعودي يتحدى نابولي بعرض جديد لأوسيمين

الوكيل الإخباري - يصر الهلال السعودي على التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وسبق للهلال، التقدم بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.



ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن الهلال مستعد لرفع عرضه إلى 170 مليون يورو، للحصول على أوسيمين.



وتابعت "الهلال يخطط لإغراء أوسيمين بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو".



وشددت "نابولي لا يريد التخلي عن أوسيمين، حيث التقى رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، أمس الثلاثاء، مع كاليندا وكيل أعمال اللاعب لمناقشة تجديد العقد".



وأضافت "النجم النيجيري يريد الاستمرار في نابولي، لكن الظروف قد تتغير في ظل العروض الفلكية التي يقدمها الهلال في الفترة الأخيرة".



ونوهت أن رئيس نابولي لا زال يقاوم العروض المغرية من جانب الهلال، ويصر على بقاء أوسيمين مع الفريق الإيطالي.

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