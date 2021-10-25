انتصارات كاسحة وأرقام كبيرة بدوري المحترفات

الوكيل الإخباري - أنس عشا

قبل اسبوع على نهاية المرحلة الذهبية لدوري المحترفات، واصل عمان نتائجه الساحقة بعد حسم اللقب وهزم القادسية بنتيجة 19/0، واستمرت ميساء جبارة بصدارة لائحة الهدافات وسجلت 7 أهدف في المباراة، فيما فاز الأرثوذكسي على الاستقلال بسداسية نظيفة .



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وإليكم بعض الأرقام من الدوري :



1/ الصدارة : حسم فريق عمان المركز الأول بـ "33" نقطة، وتشارك الأورثذوكسي مع الأهلي بالوصافة بـ"20" نقطة.



2/ أقوى هجوم : سجلت لاعبات عمان "75 " ولم يسجل القادسية إلا 4 أهداف حتى الآن.



3/ أقوى دفاع: لم تتلق شباك عمان إلا "5" أهداف، بينما اهتزت شباك القادسية في "63" مناسبة .



4/ تعادلين فقط: شهد الدوري الأردني حتى الآن تعادلين وكانا بين الأهلي والأرثوذكسي في افتتاح مرحلة الإياب وبالجولة الأولى من المرحلة الذهبية.





5/ صدارة الهدافات : تتصدر لاعبة عمان السابقة ميساء جبارة لائحة الهدافات بـ 26 هدف وبفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقاتها رايا حينا .