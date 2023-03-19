باريس سان جيرمان يستضيف رين في مواجهة ثأرية بالدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره رين اليوم، الأحد، على ملعب البارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.



موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين



تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد رين في السابعة وخمس دقائق مساء اليوم، الأحد، بتوقيت الاردن ، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.



ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب بريست بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت تألق الدولي الفرنسي كيليان مبابي.



كما يرغب الفريق الباريسي فى الفوز اليوم للثأر من فريق رين الذي سبق وحقق مفاجأة نارية بالفوز خلال مباراة الذهاب في الدوري الفرنسي بهدف دون رد.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 66 نقطة، جمعها من الانتصار في 21 مباراة، وتعادل الفريق في 3 مباريات، وتلقى الفريق 3 هزائم، ويأمل الابتعاد بالصدارة أكثر من خلال الوصول إلى النقطة الـ 69 ورفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه مارسيليا إلى 13 نقطة كاملة.



ويغيب الإسباني سيرجو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن مباراة اليوم، بعد تعرضه لإصابة قوية في الفخذ الأيمن، بعد تدخله مع أحد زملائه في التدريبات الأخيرة.



وفى المقابل، يسعى فريق رين صاحب، المركز الخامس برصيد 47 نقطة، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة أيضًا لتأكيد تفوقه على باريس سان جيرمان هذا الموسم، بالإضافة إلى تعديل موقفه بعد الهزيمة والتعادل الذي وَقع فيهم في المباراتين السابقتين.



وسبق والتقى الفريقان مع بعضهما البعض من قبل في 52 مباراة، حيث تفوق الفريق الباريسي في 25 مباراة، وتَعرض للخسارة في 17 مواجهة، وتَعادل في 10 لقاءات أخرى.

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن دخول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدام مع كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بسبب عدم رضاه عن النظام التكتيكي للفريق خلال الفترة الأخيرة.



وقالت صحيفة "ليكيب" أن ليونيل ميسي غادر أحد تدريبات باريس سان جيرمان الأخيرة، بسبب خيبة أمله من المدير الفني جالتييه، الذي حاول إثنائه عن مغادرة التدريبات، ولكن النجم الأرجنتيني أصر على الرحيل وعاد لمنزله.



وأضافت الصحيفة أن الواقعة بدأت قبل مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ، ميسي لم يحب الخطة الهجومية التى يتبعها المدير، والطاقم تحدث مع ميسي ليساله لماذا، رد ميسي، قائلا، "لا تتحدثوا معي افعلوا خطتكم لكن لا تتحدثوا معي".



وأشارت الصحيفة أن ميسي، كان لديه شكوك ولكن قام بالعديد من التنازلات بكل صمت في تحمل التغييرات في الفريق العام الماضي، وتحمل جالتييه لفترة طويلة ولكن منذ ان تم تغيير الخطة حيث اصبح فيها يعاني كثيرا هو ونيمار انتهى الامر وميسي لم يعد يتنازل.

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