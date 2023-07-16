باريس يحسم مصير نيمار.. ويشترط على مبابي

الوكيل الإخباري - رسم مسؤولو باريس سان جيرمان، الخطوط العريضة بشأن مصير نجمي الفريق، نيمار جونيور وكيليان مبابي.



وقالت شبكة RMC سبورت، إن الإدارة الباريسية ترغب في بيع نيمار هذا الصيف.



وأضافت أن لويس إنريكي، المدرب الجديد لسان جيرمان، يترقب باهتمام بالغ قرار إدارة النادي بشأن النجم البرازيلي.



وزادت: "في المقابل، يرغب بي إس جي في الاحتفاظ بمبابي، بشرط أن يفتح الباب أمام تجديد تعاقده".



ويرتبط نيمار جونيور (31 عاما) بتعاقد مع النادي الباريسي، ينتهي في صيف 2025، ويقال إن هناك بندا يمدده تلقائيا حتى 2027.



أما مبابي (24 عاما)، فإن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد، في يونيو/حزيران 2024، وأبلغ إدارة النادي رسميا برغبته في عدم التجديد.



من جانبه، أمهل ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، في 5 يوليو/تموز الماضي، مبابي بأسبوعين لحسم قراره النهائي، إما التجديد أو بيعه هذا الصيف.



وشدد الخليفي على أنه لن يسمح لمبابي بتنفيذ رغبته بالاستمرار للموسم المقبل مع رحيله مجانا.

اضافة اعلان

ملاعب