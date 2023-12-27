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الأربعاء، 27-12-2023 03:51 م

برشلونة يشوق جماهيره قبل إعلان صفقته الجديدة

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الوكيل الإخباري -  هيأ برشلونة جماهيره لاستقبال لاعبهم الجديد، البرازيلي فيتور روكي، أحدث الصفقات الشتوية للفريق الكتالوني.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر به "نمر" وهو يسير داخل ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويطلق على روكي (18 عاما) لقب "Tigrino"، إذ يشتهر بين الجماهير بالنمر.

ومن المقرر، أن يصل روكي إلى كتالونيا، اليوم الأربعاء، استعدادا للانضمام إلى صفوف البارسا، بداية من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيقدم روكي على ملعب يوهان كرويف، صباح غد الخميس، لكنه لن يظهر على ملعب لويس كومبانيس، قبل يوم 28 يناير/كانون الثاني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيخوض أولى مبارياته يوم 4 يناير المقبل في لاس بالماس، قبل أن يذهب لملاقاة الاتحاد الرياضي بارباسترو، في كأس الملك يوم 7 يناير.

بعد ذلك، سطير البارسا إلى المملكة العربية السعودية للعب كأس السوبر الإسباني، وسيخوض لقاء نصف النهائي أمام أوساسونا، يوم الخميس 11 يناير، على ملعب الملك فهد بالرياض، وفي حالة الفوز، سيلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في النهائي.

وبعد العودة من السعودية، سيلعب برشلونة مباراة أخرى خارج أرضه، ضد ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين، وبالتالي، لن يتمكن مشجعو البلوجرانا من رؤية فيتور روكي في ملعب الفريق، حتى يوم 28 يناير، عندما يستضيف برشلونة فياريال على ملعب لويس كومبانيس.

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