برشلونة يصارع عمالقة الكالتشيو على صفقة مجانية

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن الصراع على ضم اللاعب تياغو ديالو سيشتد بين العديد من الأندية في الصيف المقبل.



وذكرت الصحيفة أن برشلونة يستهدف التعاقد مع المدافع البرتغالي، ولكنه سيواجه منافسة قوية من عمالقة الدوري الإيطالي.



وأوضحت: "أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان تسعى لكسب خدمات لاعب ليل الفرنسي، خاصة أن عقده سينتهي في (حزيران) المقبل".



وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في طريقه للرحيل مجاناً ما يجعل التعاقد معه فرصة لا تعوض للنادي الذي سيحصل على توقيعه من دون أن يكلفه عناء التفاوض مع ليل أو تقديم مقابل مادي.

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