برشلونة يعلن بيع الزلزولي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، رحيل لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي، عبر صفقة بيع نهائي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.



وقال برشلونة في بيان رسمي "توصل نادي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن بيع عبد الصمد الزلزولي مقابل 7.5 مليون يورو".



وأضاف بيان البارسا "يحتفظ برشلونة بالحق في إعادة شراء اللاعب، بالإضافة إلى 50% من أي عملية بيع مستقبلية".



وتابع "يرغب برشلونة في التعبير علنا عن امتنانه إلى الزلزولي بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له النجاح في المستقبل".



ونوه "ظهر الزلزولي لأول مرة مع الفريق الأول في 30 أكتوبر/تشرين أول 2021 ضد ألافيس، وأثبت حضوره على الفور، حيث شارك في 12 مباراة وسجل هدفا واحدا".



وأتم البيان "أمضى الزلزولي موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة في أوساسونا، حيث عزز الفريق وساعده على احتلال المركز السابع في الليجا مع وصوله لنهائي الكأس، وشارك في 34 مباراة وسجل 6 أهداف".

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