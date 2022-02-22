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الثلاثاء، 22-02-2022 02:45 م

بعد الإعلان عن مجانية الحضور ،، تعليمات هامة للجماهير الأردنية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة أن الأولوية بالدخول لصالة الأمير حمزة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ولبنان في تصفيات كأس العالم، ستكون لمن يصل أولا.اضافة اعلان


وكشف الاتحاد أن الدخول سيكون لنسبة 50% من الطاقة الإستيعابية للمدرجات، وذلك تطبيقا لقرار الجهات الصحية منعا لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في المنشآت الرياضية .



وشدد الاتحاد على ضرورة تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو إبراز فحص PCR لمدة أقصها 72 ساعة قبل موعد المباراة .



يذكر أن الاتحاد الأردني قد أعلن عن مجانية الدخول للمدرجات في خطوة لتحفيز الجماهير للحضور وتشجيع صقور النشامى في المبارة الهامة .

 




 

 


 

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