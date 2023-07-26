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الأربعاء، 26-07-2023 04:08 م

بعد رفض عرض الهلال.. السعودية تكشف الأسرار ومصير ميسي كسفير للسياحة في المملكة

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الوكيل الإخباري -  كشف فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، عن أسرار إضافية حالت دون إتمام صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للهلال السعودي.

ورفض ميسي وهو سفير السياحة السعودية، عرضا تاريخيا للانتقال إلى الهلال، في الصيف الحالي، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، مفضلا الانضمام إلى النادي الأمريكي إنتر ميامي، لمدة 3 سنوات قادمة.

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وأكد حميد الدين في تصريحات مع "بودكاست سقراط"، على أن وكيل أعمال ميسي، أوضح لهم أن النجم الأرجنتيني، فضل عرض الفريق الأمريكي، بعد دخول "أديداس" و"آبل" في الصفقة، وحصوله على نسبة من أرباح الشركتين.

وعن عقد ليو مع وزارة السياحة السعودية، أعلن الرئيس التنفيذي، إمكانية التجديد معه، خاصة أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحديثه عن المملكة هناك، سيساهم في تنشيط السياحة السعودية.

وأشار فهد حميد الدين، إلى إعجاب ليونيل ميسي بـ"السعودية"، حيث يرى أن المملكة تستحق الزيارة، وهو قام بالفعل بهذا الأمر "مرتين"، قبل أن يوقع العقد مع وزارة السياحة.

وعلق حميد الدين، بخصوص أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي التي تعرضت لانقادات عنيفة من جماهير الهلال، بعد اتهامها بإفساد الصفقة، لرفضها العيش في السعودية، قائلا: "الناس هاجموها المسكينة.. أنا جلست معها، وأعتقد أنها ستأتي هي وصديقاتها، للسياحة في المملكة، وبدون ليو أو أي عقد".

يذكر أن شائعات انتشرت في الساعات الماضية، بشأن إمكانية عدم تجديد وزارة الرياضة السعودية، عقد ميسي كرد فعل على انتقاله إلى إنتر ميامي بدلا من الهلال.

 

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