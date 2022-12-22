الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

إعلان من الجامعة الهاشمية بشأن طلبة الجسيم

وظائف للممرضين الأردنيين في الكويت - تفاصيل

من هو مكرم القيسي وزير السياحة الجديد

الاحتلال يتوغل شرق حي الزيتون في قطاع غزة

توقيف الفتاة التي أقدمت على قتل 3 من أسرتها في اربد

وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون البيئي مع اليابان

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة

44% نسبة حجوزات الفنادق في العقبة للأسبوع المقبل

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

الخميس، 22-12-2022 02:51 م

بعد نهاية المونديال.. تغييرات في الترتيب بتصنيف الفيفا وتقدم هائل للمغرب

122022221464857147192


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس عن التصنيف العالمي الجديد والذي شهد تغييرات واسعة على مراكز المنتخبات بعد انتهاء مونديال "قطر 2022".

ونشر الفيفا نسخة محدثة لآخر ترتيب للمنتخبات الوطنية بكرة القدم على موقع FIFA الرسمي.

وارتقى المنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم من المركز الثالث إلى مركز الوصافة في ترتيب الفيفا، خلف المنتخب البرازيلي الذي حافظ على مركزه في الصدارة. 

اضافة اعلان


وتخلى المنتخب البلجيكي عن المراكز الثلاثة الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي.

وارتقى المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر بوصول للدور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم، من المركز الـ 22 في الشهر الماضي لينهي العام الحالي الأول إفريقيا وعربيا، محتلا المركز 11 عالميا، وليقترب بنحو 37 نقطة فقط من دخول قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي.

أما مراكز المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال جاءت على النحو التالي: (تونس في المركز 30 عالميا، السعودية في المركزالـ49، قطر في المركز الـ 60).

وتراجع المنتخب الروسي إلى المركز 37 عالميا، وما زال استبعاد المنتخبات الروسية من البطولات الدولية، قائما من قبل الفيفا.

 


 

 

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202222162916217556039

الكشف عن شعار كأس العالم 2026

12202222142717233212640

التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

12202222124840275998358

حقيقة تعرض أوناحي لحادث خطير

1220222292516888459257

الكشف عن موعد الإعلان عن تعاقد النصر السعودي مع رونالدو

122022229485160256037

تصفية حسابات بين بنزيما ونجوم فرنسا

12202222102036495357821

أنباء سيئة عن الحالة الصحية لبيليه

أخبار متعلقة
1220225101841508181879

نجم المنتخب الإنجليزي يغادر مونديال قطر على وجه السرعة

122022510627872627335

ابنة بيليه تحسم الجدل حول حالته الصحية

1220224162215520137223

عرض ضخم من دولتين عربيتين لشراء نادي ليفربول

1220224951972609547

دور الـ16 لمونديال قطر.. موعد مباراتي اليوم الأحد والقنوات الناقلة

122022491940242892200 (1)

أول تعليق من الأسطورة البرازيلية بيليه بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

12202239830454288583

عدد أهداف مونديال قطر.. وترتيب هدافي دور المجموعات