بعد نهاية المونديال.. تغييرات في الترتيب بتصنيف الفيفا وتقدم هائل للمغرب

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس عن التصنيف العالمي الجديد والذي شهد تغييرات واسعة على مراكز المنتخبات بعد انتهاء مونديال "قطر 2022".



ونشر الفيفا نسخة محدثة لآخر ترتيب للمنتخبات الوطنية بكرة القدم على موقع FIFA الرسمي.



وارتقى المنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم من المركز الثالث إلى مركز الوصافة في ترتيب الفيفا، خلف المنتخب البرازيلي الذي حافظ على مركزه في الصدارة.

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وتخلى المنتخب البلجيكي عن المراكز الثلاثة الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي.



وارتقى المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر بوصول للدور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم، من المركز الـ 22 في الشهر الماضي لينهي العام الحالي الأول إفريقيا وعربيا، محتلا المركز 11 عالميا، وليقترب بنحو 37 نقطة فقط من دخول قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي.



أما مراكز المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال جاءت على النحو التالي: (تونس في المركز 30 عالميا، السعودية في المركزالـ49، قطر في المركز الـ 60).



وتراجع المنتخب الروسي إلى المركز 37 عالميا، وما زال استبعاد المنتخبات الروسية من البطولات الدولية، قائما من قبل الفيفا.





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