السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية تصدر الدفعة الرابعة لمكرمة أبناء المعلمين - رابط

إنفلونزا الكلاب تنتشر في أمريكا وبيطريون يدقون ناقوس الخطر

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

صحيفة: الكونغرس يعلن الحرب على المصالح الوطنية الأمريكية

الدفاع المدني يتعامل مع 1133 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ثلوج موسكو تسبب تأخير وإلغاء حوالي 40 رحلة جوية

مواطن يؤدي العمرة عن الشهيد الدلابيح

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويستولي على مركبة

200 مليون دينار صادرات قطاع الاتصالات العام الماضي

مصرع ستة أشخاص بينهم طفل في حريق بمنزل في مينسك

السبت، 17-12-2022 10:34 ص

بي إن سبورتس تزف خبرا سارا للمشجعين العرب

1220221617469740216358


الوكيل الإخباري -  أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، أنها ستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا المقررة غدا الأحد في نهائي مونديال 2022، مجانا على قناتها المفتوحة.

وكتبت الشبكة على حساب قناتها الإخبارية في موقع "تويتر": "تعلن بي إن سبورتس أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على يوتيوب".

اضافة اعلان

 

 

وأضافت: "التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب من الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة".


وكانت شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت قبل انطلاق البطولة، بث 22 مباراة من المونديال عبر قناتها المفتوحة (beIN Sports).

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202217111310849445230

نهائي المونديال يقرر مستقبل ميسي مع باريس

122022171084776021184

عرض النصر قد يورط رونالدو في أزمة مع البرتغال

1220221793458162650092

بنزيما يشعل الجدل حول نهائي المونديال برسالة غامضة

1220221791637183708935

مؤشر قوي على اقتراب رونالدو من النصر السعودي

122022179545423723559

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام كرواتيا تشهد عدة تغييرات

1220221791236650081677

المغرب يبحث عن إنجاز تاريخي جديد بمونديال قطر

أخبار متعلقة
122022512753197920583

أول ملعب يخرج من الخدمة في مونديال قطر

12202219360193253774

10 منتخبات تبلغ دور الـ16 لكأس العالم

11202224102223275583135

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022

11202224105444258349341

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

1120222493551824573366

على وشك بدء مغامرة جديدة .. رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

11202220112031909330915

موعد المباراة الافتتاحية لمونديال قطر