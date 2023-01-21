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السبت، 21-01-2023 02:22 م

تذكرة فوق الخيال الأغلى بتاريخ كرة القدم.. من هو صاحبها وكم دفع وماذا حقق؟ (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أصبح رجل الأعمال السعودي "مشرف الغامدي" صاحب أغلى تذكرة بتاريخ كرة القدم، بشرائه تذكرة قيمتها "فوق الخيال" وحضور مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين، وباريس سان جيرمان” الفرنسي .

وأعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، يوم الأربعاء الماضي، فوز مشرف الغامدي، بمزاد تذكرة "فوق الخيال" بعدما وصل المبلغ إلى 10 ملايين ريال سعودي نحو (2.7 مليون دولار)، ستذهب إلى منصة إحسان الخيرية.

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ومنحت التذكرة "الذهبية" التي أُطلق عليها اسم "فوق الخيال"، مشرف الغامدي فرصة المشاهدة عن قرب ولقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قاد الفريق المكون من نجوم النصر والهلال، ونجوم فريق باريس سان جيرمان بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة "كأس موسم الرياض" التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولي".


وحضر رجل الأعمال السعودي حفل التتويج وحصل على فرصة دخول غرفة تغيير الملابس للقاء نجوم الفريقين، إضافة إلى ميزات أخرى. 

 

 

وكتب الغامدي اليوم "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" شكر فيها تركي آل الشيخ على تذكرة "فوق الخيال" وجاء فيها:" شكرا بحجم السماء:

معالي المستشار تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh

على جائزة تذكرة فوق الخيال وعلى الاستقبال والتكريم الذي حظيت به

والشكر موصول:

الاستاذ فيصل بافرط

الاستاذ طلال الحارثي

الاستاذ عبدالرحمن الحمود

الاستاذ فراس المؤذن

فهم خير معين لأبو ناصر وهنيئا للوطن مثل هؤلاء النجوم".

وأكد مشرف الغامدي، في أول تعليق له بعد فوزه بالمزاد، أنه اشترى التذكرة، رغم سعرها المرتفع، تلبية لنداء "الجانب الخيري المتعلق بها".


وأضاف في لقائه مع برنامج "في المرمى" على قناة "العربية"، أنه بدأ بنيل مزاياها عند حضوره العشاء الذي أقامه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لرئيسي ناديي النصر والهلال بالإضافة إلى لاعبي فريق موسم الرياض والطواقم التدريبية والفنية.


وتابع: "دخلت المزاد لأنه خيري والفكرة كانت ذكية جدا.. وعند دخولي له كان قد وصل أعلى مبلغ إلى 9 ملايين قبل أن أحصل على التذكرة بعشرة ملايين ريال".


وواصل حديثه قائلا: “حضرت العشاء الذي أقامه رئيس الهيئة العامة للترفيه وسأكون حاضرا في المباراة.. ولم أشاور أحدا في اتخاذ قرار الدخول في مزاد التذكرة بل كان فرديا".

 

 

 

ملاعب

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