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الثلاثاء، 19-09-2023 03:22 م

تشافي يجهز مكافأة لنجم برشلونة في دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - يجهز تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مكافأة لأحد اللاعبين البارزين ضمن صفوف البارسا خلال مواجهة رويال أنتويرب، مساء الثلاثاء بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي لديه فريق مليء باللاعبين الجيدين في كل المراكز، ويعد رافينيا أحد اللاعبين الذين دفعوا ثمن زيادة المنافسة في صفوف البارسا هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رافينيا سيبدأ أساسيًا في موقعة اليوم بدوري الأبطال، رغم أنه أصبح الخيار الثالث في مركز الجناح الأيمن بعد لامين يامال، وفيران توريس.

وأوضحت أن قرار تشافي بوجود رافينيا أساسيًا، اليوم، من أجل مكافأة اللاعب البرازيلي على موقفه الجيد بعد خسارة مكانته في التشكيلة الأساسية.
 
ولم يشارك رافينيا أساسيًا منذ 13 أغسطس/آب أمام خيتافي، ثم تعرض للطرد والإيقاف ضد قادش، وفياريال.

وعقب عودة رافينيا من الإيقاف شارك في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام أوساسونا، بينما ظهر ضد ريال بيتيس في الدقيقة 64.

ويرى تشافي، أن رافينيا تعامل مع وضعه باحترافية كبيرة، لذا فإن الجهاز الفني سعيد برد فعله.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن "البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد غير القابل للمس في خط الهجوم لدى تشافي".

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