تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن التصنيف المتوقع للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا للنسخة المقبلة بالموسم الجديد 2024 - 2025.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سوف يشهد تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا المتوقع للنسخة المقبلة 2024-2025، العديد من المفاجآت.



وسيغيب نادي أرسنال الإنجليزي عن التصنيف الأول بين أندية دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز 22 بين أندية الاتحاد الأوروبي في التصنيف، والسادس عشر بين الفرق المتأهلة للمسابقة القارية العريقة.



وأضافت الصحيفة أن لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي سيكونان ضمن التصنيف الأول للنسخة المقبلة من البطولة، بينما سيحل فريقا أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في التصنيف الثاني.



وتاليا تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا 2025:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، برشلونة.



التصنيف الثاني: باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، أرسنال، كلوب بروج، شاختار دونيتسك، ميلان.



التصنيف الثالث: فينورد، سبورتينج لشبونة، ايندهوفن، ليل، باوك، فناربخشة، ماكبى، يونج بويز، سيلتيك.



التصنيف الرابع: جالاتا سراي، موناكو، سبارتا براج، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتجارت، شتورم جراتس، بريست.



ولم يتحدد موعد القرعة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد.

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