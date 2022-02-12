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السبت، 12-02-2022 03:33 م

تصنيف الفيفا : بلجيكا الأولى عالميا ،، السنغال وإيران في صدارة إفريقيا واسيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تصدر المنتخب البلجيكي التصنيف الدولي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وجاءت خلفه منتخبات البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، انجلترا، إيطاليا، اسبانيا، البرتغال، الدنمارك وهولندا، على الترتيب.اضافة اعلان



وفي القارة الأوروبية جاء الترتيب لأول 10 منتخبات كالتالي : بلجيكا، فرنسا، انجلترا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا. 
 


اسيويا، تصدرت إيران الترتيب أمام اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية، الإمارات، العراق، الصين وعمان، تواليا .

إفريقيا كان السنغال في الصدارة بعد تتويجه بلقب أمم إفريقا، متقدما على المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، ساحل العاج وبوركينا فاسو، بالترتيب .
 


أما في أمريكا الجنوبية كانت البرازيل في الصدارة وخلفت الأرجنتين، الأورغواي، كولومبيا، البيرو، تشيلي، الإكوادور، البراغواي، فنزويلا وبوليفيا على الترتيب.

وفي أمريكا الشمالية واصلت المكسيك تقدمها على أمريكا، كندا، كوستاريكا، جاميكا، بنما السلفادور والهندوراس، تواليا.

 




 

 


 

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