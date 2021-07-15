الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 12:00 ص

جدول مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق الخميس منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والذي سيشهد العديد من المباريات النارية والتي من المفترض أن تشكل بصورة مباشرة على صراع الصدارة، وخصوصا مواجهة السلط الفيصلي .اضافة اعلان

 

 
وإليكم جدول المباريات .. 
الخميس :
6:00 الحسين إربد × البقعة - على ستاد الحسن بإربد 
8:30 الفيصلي × السلط - على ستاد عمان الدولي 

الجمعة :
8:30 الوحدات × سحاب - على ستاد عمان الدولي 

السبت :
6:00 شباب الأردن × الرمثا - على ستاد عمان الدولي 
8:30 معان × الجليل - على ستاد الأمير محمد بالزرقاء

الأحد:
8:30 الجزيرة × شباب العقبة - على ستاد عمان الدولي

 




 

 


 

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