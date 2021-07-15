جدول مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتنطلق الخميس منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والذي سيشهد العديد من المباريات النارية والتي من المفترض أن تشكل بصورة مباشرة على صراع الصدارة، وخصوصا مواجهة السلط الفيصلي .وإليكم جدول المباريات ..الخميس :6:00 الحسين إربد × البقعة - على ستاد الحسن بإربد8:30 الفيصلي × السلط - على ستاد عمان الدوليالجمعة :8:30 الوحدات × سحاب - على ستاد عمان الدوليالسبت :6:00 شباب الأردن × الرمثا - على ستاد عمان الدولي8:30 معان × الجليل - على ستاد الأمير محمد بالزرقاءالأحد:8:30 الجزيرة × شباب العقبة - على ستاد عمان الدولي