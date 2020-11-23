الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 03:52 م

حازم إمام يعود لتدريبات الزمالك

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الوكيل الإخباري- ينتظم اليوم الإثنين، حازم إمام لاعب الزمالك، في تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة، بعد التأكد من شفائه من فيروس كورونا. 

وكان حازم إمام قد ابتعد عن تدريبات الزمالك في آخر 10 أيام، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، قبل أن يخضع لمسحتين وبعض التحاليل، والتي أثبتت تعافيه من الفيروس.


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ويشارك حازم إمام، في مران فريقه الأخير، قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الأهلي. 

ويلتقي الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام على ستاد القاهرة الدولي.

 




 

 


 

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