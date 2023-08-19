حرب بافارد تشتعل لمغادرة سجن بايرن ميونخ

الوكيل الإخباري - يسيطر الجدل على مستقبل اللاعب الفرنسي بنيامين بافارد داخل ناديه بايرن ميونخ، بعد أنباء اقترابه من تعزيز صفوف إنتر ميلان هذا الصيف.



ويرتبط بنيامين بافارد بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو/حزيران 2024.



وتضاربت الأنباء في الساعات الماضية حول قرب بافارد من مغادرة البافاري، وسط شائعات أخرى تفيد بتوقف مفاوضات بايرن مع إنتر.



رغبة إيطالية وتأكيد ألماني



أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، في وقت سابق، أن بافارد من أهداف الفريق الإيطالي في الميركاتو، في ظل حاجة النيراتزوري لمدافع قادر على اللعب في جهة اليمين.



ولا شك أن تصريح إنزاجي بمثابة ضغط على إدارة إنتر لحسم صفقة بافارد، خاصة بعد فشل النادي الإيطالي في استقدام مهاجم قوي بعد رحيل لوكاكو.



وجاء التأكيد الألماني على أن بافارد خارج مشروع بايرن، بعدما قرر توماس توخيل مدرب البافاري، جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء خلال مباراة فيردر بريمن أمس الجمعة، ولم يشارك في اللقاء.



تضارب كبير



أكد جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن هناك فجوة بسيطة في عرض إنتر (25 مليون يورو بالإضافة للمكافآت)، وطلب بايرن ميونخ (30 مليون يورو بجانب الإضافات).



وتابع "توخيل يريد بقاء بافارد، ومع ذلك، لم يتم إبلاغ إنتر أو المدافع الفرنسي بعدم إبرام الصفقة".





وشدد "بافارد لديه اتفاق بالفعل للرحيل عن بايرن ميونخ، وسيضغط مجددا للتوجه إلى إنتر ميلان".



وبعد دقائق من نهاية مباراة بايرن وبريمن، قال فلوريان بليتنبيرج، الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا، إن البافاري قرر الإبقاء على بافارد.



ونوهت صحيفة سبورت 1 "بافارد مستمر في الضغط على بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى إنتر ميلان، من الممكن التوصل لاتفاق حال تحسين العرض الإيطالي".



وأضافت "بايرن يطلب 30 مليون يورو كرسوم ثابتة بجانب 5 ملايين إضافات".



وتابعت "ما يزعج المدافع الفرنسي هو أن بايرن أعطى له موافقة شفهية على الرحيل في مايو/آيار الماضي، لكن حتى الآن لا يزال داخل سجن البافاري".



وخرج كريستيان فالك، الصحفي بصحيفة "بيلد"، ليؤكد صعوبة صفقة بافارد، لكنها لم تغلق حتى الآن.

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