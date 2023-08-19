السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

الامن العام : إصابتان اثر تدهور مركبة واصطدامها بعمود كهرباء

محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

الارصاد : الحرارة تصل إلى 44 درجة في هذه المناطق اليوم

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

تصريح هام من محافظ البنك المركزي بشأن الفائدة على القروض في الأردن

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

إيطاليا تدفع فاتورة مطعم تخلف سياح إيطاليون عن تسديدها

وزيرة الاستثمار: قطاع الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة

الحكومة: لخلق فرص عمل للأردنيين الاستثمار هو الحل

السبت، 19-08-2023 01:41 م

حرب بافارد تشتعل لمغادرة سجن بايرن ميونخ

820231911471752041832


الوكيل الإخباري - يسيطر الجدل على مستقبل اللاعب الفرنسي بنيامين بافارد داخل ناديه بايرن ميونخ، بعد أنباء اقترابه من تعزيز صفوف إنتر ميلان هذا الصيف.

ويرتبط بنيامين بافارد بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

وتضاربت الأنباء في الساعات الماضية حول قرب بافارد من مغادرة البافاري، وسط شائعات أخرى تفيد بتوقف مفاوضات بايرن مع إنتر.

رغبة إيطالية وتأكيد ألماني 

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، في وقت سابق، أن بافارد من أهداف الفريق الإيطالي في الميركاتو، في ظل حاجة النيراتزوري لمدافع قادر على اللعب في جهة اليمين.

ولا شك أن تصريح إنزاجي بمثابة ضغط على إدارة إنتر لحسم صفقة بافارد، خاصة بعد فشل النادي الإيطالي في استقدام مهاجم قوي بعد رحيل لوكاكو.

وجاء التأكيد الألماني على أن بافارد خارج مشروع بايرن، بعدما قرر توماس توخيل مدرب البافاري، جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء خلال مباراة فيردر بريمن أمس الجمعة، ولم يشارك في اللقاء. 

تضارب كبير 

أكد جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن هناك فجوة بسيطة في عرض إنتر (25 مليون يورو بالإضافة للمكافآت)، وطلب بايرن ميونخ (30 مليون يورو بجانب الإضافات).

وتابع "توخيل يريد بقاء بافارد، ومع ذلك، لم يتم إبلاغ إنتر أو المدافع الفرنسي بعدم إبرام الصفقة".


وشدد "بافارد لديه اتفاق بالفعل للرحيل عن بايرن ميونخ، وسيضغط مجددا للتوجه إلى إنتر ميلان".

وبعد دقائق من نهاية مباراة بايرن وبريمن، قال فلوريان بليتنبيرج، الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا، إن البافاري قرر الإبقاء على بافارد.

ونوهت صحيفة سبورت 1 "بافارد مستمر في الضغط على بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى إنتر ميلان، من الممكن التوصل لاتفاق حال تحسين العرض الإيطالي".

وأضافت "بايرن يطلب 30 مليون يورو كرسوم ثابتة بجانب 5 ملايين إضافات".

وتابعت "ما يزعج المدافع الفرنسي هو أن بايرن أعطى له موافقة شفهية على الرحيل في مايو/آيار الماضي، لكن حتى الآن لا يزال داخل سجن البافاري".

وخرج كريستيان فالك، الصحفي بصحيفة "بيلد"، ليؤكد صعوبة صفقة بافارد، لكنها لم تغلق حتى الآن.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
820231911301719253047

بونو خارج التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء

8202319112144394913143

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

820231911654946809011

بعد اتصال حاسم.. برشلونة يرضخ لطلب مانشستر سيتي

8202319105510163357791

رونالدو يقود النصر أمام التعاون

8202319104059296676795

محمد صلاح يوجه طعنة للدوري السعودي

8202319101351312081424

ليفربول يعلن عن ثالث صفقاته لهذا الصيف

أخبار متعلقة
820233163019217935701

إنتر ميلان يريد استعارة لاعب آرسنال

7202329124841361231394

باريس سان جيرمان يتخلى نهائيا عن إيكاردي لغلطة سراي