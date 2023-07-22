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السبت، 22-07-2023 03:03 م

حقيقة اقتراب ماني من الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري -  يستمر مستقبل السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، في إثارة الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت صحيفة "ليكيب"، الخميس الماضي، أن ماني وافق على العرض المقدم له من النصر السعودي، ليظهر بجانب كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش. 

أما وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت أمس الجمعة، أن أهلي جدة منح ساديو ماني، مهلة لمدة يومين كحد أقصى، لتحديد موقفه من الانتقال إلى الراقي.

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر "بايرن يريد بيع ماني في أسرع وقت، واللاعب منفتح الآن لبدء المفاوضات مع السعوديين".

وأضاف "لا يوجد عرض رسمي أو أي اتفاق حتى الآن بين ماني والأندية السعودية، هناك فقط محادثات أولية للنجم السنغالي مع النصر".

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