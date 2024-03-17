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الأحد، 17-03-2024 02:30 م

رد قاطع.. هل ينتقل حكيمي إلى ريال مدريد؟

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الوكيل الإخباري - رد أحد المقربين من المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول عودة اللاعب إلى صفوف ريال مدريد.

وتردد مؤخرا أن حكيمي محط اهتمام من فريقه السابق ريال مدريد، كي يزامل صديقه كيليان مبابي المرتبط أيضا بالانتقال إلى الملكي.

وقال أحد المقربين من حكيمي على هذه الأنباء، في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "أشرف لديه عامين في عقده مع باريس.. مستقبله ليس للنقاش في الوقت الحالي، كما أن ما ينتشر حاليا من أنباء، مجرد شائعات".

يذكر أن أشرف حكيمي انتقل لصفوف البي إس جي قادما من إنتر، في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو.

ووقع النجم المغربي على تعاقد مع ناديه باريس سان جيرمان، يمتد حتى صيف 2026.

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