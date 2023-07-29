رسميا.. تجديد عقد مدافع مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - في إطار سياسة الحفاظ على النجوم، أعلن نادي مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، اليوم السبت، تمديد عقد مدافعه الدولي حتى عام 2027.



ويدور الأمر حول المدافع الهولندي ناثان آكي، الذي شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي.



وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الهولندي مع المان سيتي في 2025، لكن السماوي مدد التعاقد حتى 2027.



ويعد آكي من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب بيب جوارديولا، ولعب دورا كبيرا في تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.



وقال آكي "مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم، ليس لدي أدنى شك في ذلك".



وتابع "فخور باللعب للمان سيتي الذي يعد بيئة مثالية للتطور، وهذا يدفعني للأمام ويجعلني أفضل".



وشدد "جوارديولا أفضل مدرب في كرة القدم، إنه عبقري وجعلني أرى اللعبة بشكل مختلف، ولذلك أنا ممتن للغاية له على كل شيء فعله لي".



وكان ناثان آكي لاعب تشيلسي السابق، قد انضم إلى مانشستر سيتي، قادمًا من بورنموث قبل 3 أعوام.

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