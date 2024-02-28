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الأربعاء، 28-02-2024 03:09 م

رقم تاريخي ينتظر بايرن ميونخ أمام فرايبورج

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الوكيل الإخباري - يواصل بايرن ميونخ كتابة التاريخ وتحقيق الأرقام القياسية في الدوري الألماني، عندما يرحل لمواجهة فرايبورج يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة رقم 24 من البوندسليجا.

وسيصبح بايرن ميونخ أول نادٍ في تاريخ البوندسليجا يخوض 2000 مباراة في البطولة، رغم عدم مشاركته في النسخة الأولى من البطولة عند بدايتها يوم 24 أغسطس/آب عام 1963.

وحينها تقدم 46 ناديًا للمشاركة في البطولة التي كانت تتألف من 16 ناديًا، ورغم استيفاء كل المعايير، لم يشارك البايرن في البوندسليجا وذهب مقعده لميونخ 1860.

وفشل بايرن ميونخ في الصعود للبوندسليجا في محاولته الأولى، قبل أن ينجح في المهمة عام 1965 وخسر أول مباراة له في البطولة بهدف دون رد أمام ميونخ 1860.

وبعد أن أنهى البايرن أول 3 مواسم في المراكز الثالث والسادس والخامس على الترتيب، توج بأول ألقابه في عام 1969، ليفرض بعدها هيمنته التامة على المسابقة ويحطم الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى في البطولة.

يشار إلى أن بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري الألماني (33 مرة).

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