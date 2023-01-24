رونالدو يغري 37 قناة و125 دولة بطلب حقوق بث الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، طلب حصول القنوات العالمية على حقوق الدوري السعودي، الذي جاء بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر، يأتي ذلك في أعقاب تعاقد نادي النصر مع الأسطورة البرتغالية كريسيتانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وهو الأمر الذي أسهم في انتشار الدوري عالميًا لأكثر من 125 دولة.



وأكدت صحيفة الرياضية السعودية نقلا عن مصدر خاص حصول 37 قناة من قارات العالم كافة، على نقل مباريات الدوري السعودي، من الرابطة، أبرزها من البرتغال وإسبانيا والصين وتايلاند وإندونيسيا، مشيرًا إلى أن النقل الذي تم منحه للقنوات الـ37 عبارة عن مباراتين في كل جولة، لعدد 125 دولة، وما زالت الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني.



وطبقًا للمصدر نفسه، لم تتدخل قنوات SSC في المفاوضات، إذ تملك حقوق الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، لذلك لم تتم مناقشتهم.



وأضافت الرياضية أن العائدات المالية لتلك المباريات التي تنقلها القنوات العالمية، يتم توزيعه كما هو المعتاد بين الرابطة والأندية.



وبدأت القنوات العالمية بنقل مواجهات الدوري، من مباراة النصر والاتفاق، أمس الأول، على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ14، وذلك بعد تعاقد الأصفر مع الدون.



وكان مسلي آل معمر، رئيس النادي العاصمي، قد أجاب أمس الأول عن سؤال الرياضية حول عوائد النقل التليفزيوني، بعد مواجهة الاتفاق التي كسبها فريقه بهدف دون رد وقال: "من الممكن دراسة لائحة حقوق النقل إذا كان الطلب مرتفعًا على مباريات نادٍ محدد".



ورد عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مؤتمر صحفي أمس على هامش الجمعية العمومية للرابطة، بـ "اللائحة الخاصة بحقوق النقل التليفزيوني واضحة، ولن يكون هناك إعادة لتوزيع حصص الأندية من النقل التلفزيوني، خاصة أن توزيعات حقوق النقل موجودة في النظام الأساسي، ولا يوجد نادٍ سيأخذ مبلغًا أكبر لأن لديه مشاهدات أكثر.

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