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الخميس، 08-12-2022 01:07 م

ريال مدريد يستجيب لمبادرة ناد أوكراني

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الوكيل الإخباري - دعم نادي ريال مدريد الإسباني مبادرة التضامن التي أطلقها نادي شاختار دونيتسك الأوكراني والتي تهدف إلى مساعدة السكان في أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء.

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وناشد شاختار دونيتسك، أندية كرة القدم الأوروبية المساعدة في الحصول على مولدات كهربائية تساعدهم على التأقلم بشكل أفضل مع الشتاء القارس في أوكرانيا.


ودعم ريال مدريد هذه المبادرة التضامنية من خلال مؤسسته وتبرع بـ 20 مولدا كهربائيا سيتم استخدامها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

 

 

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