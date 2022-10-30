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الأحد، 30-10-2022 02:12 م

زيدان يوافق على العودة إلى ريال مدريد للمرة الثالثة

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ماركا"، المقربة من نادى ريال مدريد الإسباني، أن الفرنسي زين الدين زيدان سيعود مرة أخرى لقيادة الملكي عقب نهاية ولاية الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لنادي العاصمة الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استطلع رأي زيدان في العودة لقيادة ريال مدريد مجددًا عقب رحيل كارلو أنشيلوتى، وأوضحت أن المدرب الفرنسى وافق على العودة.


وسبق وتولى زيدان تدريب ريال مدريد فى ولايتين، الأولى من 2016 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021 ونجح خلال الولايتين في التتويج مع الملكى بـ11 بطولة في الدورى والسوبر الإسبانى ودورى الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتواجد زيدان في حفل الكرة الذهبية الأخيرة ومنح كريم بنزيما نجم الفريق الجائزة ووصف وقتها مهاجم الملكى بأفضل مهاجم في تاريخ الكرة الفرنسية قائلا، "كل شخص لديه لاعبه المفضل، سيقول لك البعض إنه جان بيير بابان بأهدافه الاستثنائية، وسيتحدث آخرون عن ميشيل بلاتينى، ولكن بالنسبة لى كريم".

وأضاف مدرب الريال السابق، "لأنني كنت حوله وأعرف قيمته، على أي حال هو يستحق أن يكون دائما في مرتبة عالية، أتمنى أن يستمر لفترة طويلة".

أكمل الأسطورة الفرنسية زيدان: "آمل أن يحطم دائما الأرقام القياسية ويتألق في الملعب مع ريال مدريد ومع المنتخب الفرنسي".

وتوج كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية 2022، بعد موسمًا إستثنائيًا مع ريال مدريد (2021-2022)، حيث قاد المرينجي للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فضًلا عن فوزه بجائزة هداف الليجا وتشامبيونزليج، ولقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.

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