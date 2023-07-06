الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 10:30 ص

شاهد.. عداءة تخسر الميدالية الذهبية وجائزة مالية كبرى بغرابة

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الوكيل الإخباري - أضاعت العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق "Peachtree Road Race" بأتلانتا، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات ويقام سنويا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وكانت سينبيري تيفيري تجري نحو خط النهاية وهي في المركز الأول، ولكنها سلكت منعطفا خاطئا في الأمتار الأخيرة، كلفتها الميدالية الذهبية والجائزة المالية الكبرى للسباق.

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وتحصل الفائز في السباق على جائزة مالية تبلغ قيمتها 10000 دولار، بينما تكتفي الثانية بـ5000 دولار، وصاحبة المركز الثالث بـ3000 دولار.

ويشارك ما يقرب من 50000 شخص في سباق "Peachtree Road Race"، الذي جرى للمرة الـ54 في تاريخه.

 

 

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