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الأحد، 29-08-2021 01:17 م

صالح راتب يقود فريقه للفوز الأول ،، وحصاد بقية نجومنا بالبحرين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
قاد نجمنا الأردني صالح راتب فريقه الجديد الخالدية البحريني لتحقيق فوزه الأول بالدوري المحلي، وذلك بصناعته الهدف الثاني بالمباراة التي جمعتهم بالبديع على ستاد خليفة الرياضي وانتهت بفوزهم بهدفين دون رد، لحساب الجولة الأولى من البطولة .اضافة اعلان

 

ولحساب الجولة ذاتها خسر فريق الرفاع الشرقي والذي يضم لاعب الوسط سعيد مرجان من فريق المنامة بهدف نظيف، فيما تعادل فريق الرفاع سلبيا مع المحرق الذي يضم نجمانا محمود مرضي ونور الدين الروابدة، حيث شارك الأخير أساسيا، فيما تعادل فريق الأهلي والذي يضم يزن ثلجي، عبدالله العطار، وزيد جابر بهدف لمثه مع النجمة. 


ويشهد الدوري البحريني تواجد 7 لاعبين أردنيين دوليين لتمثيل الفرق المتنافسة في البطولة التي من المتوقع أن تشهد تحسنا على التنافسية بالموسم الحالي 

 




 

 


 

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