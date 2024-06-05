عموتة: التعمري جاهز للمشاركة أمام طاجيكستان

الوكيل الإخباري - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، إن موسى التعمري "سيكون جاهزا" للمشاركة في المباراة أمام طاجيكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وأوضح عموتة خلال مؤتمر صحفي قبيل المباراة المرتقبة والتي قد تحسم تأهل "النشامى" إلى الدور الحاسم المؤهل إلى المونديال، أن "التشكيلة كلها ستكون حاضرة وجميع اللاعبين جاهزين.



وقال المدرب الذي قاد "النشامى" إلى وصافة كأس آسيا الأخيرة في قطر، "لدينا طموح خاصة بعد النتائج الإيجابية في كأس أمم آسيا، والجميع أصبح مسؤول ويهمه أن يتألق وأن يكون موجود في المونديال".

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