عموتة: سنبذل كل الجهود لوصول النشامى لكأس العالم

الوكيل الإخباري - قال المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، اليوم الخميس، إنه سيتم بذل كل الجهود لوصول المنتخب الأردني لكأس العالم.



قالت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، الخميس، إن المنتخب الوطني أمام فرصة لبلوغ كأس العالم المقبل، مؤكدة أنه هدف نتطلع إليه.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، أنه سيتم تسخير الإمكانيات كافة لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم.



"نتطلع اليوم لمرحلة جديدة وطموحات أكبر مع عموتة"، موضحة أن عقد المدرب يمتد لـ 3 سنوات.

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