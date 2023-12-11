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الإثنين، 11-12-2023 02:53 م

فرنانديز يعتذر من جماهير مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - اعتذر قائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، على الأداء المتواضع للفريق في مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال فرنانديز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أود الاعتذار عن الأداء، فالمستوى لم يكن مقبولاً وأنا أولهم، فأنا لا أتحدث عن أي لاعب آخر".

وعن الخسارة أمام بورنموث 0-3، قال: "لكن أعتقد أن الجميع في غرفة خلع الملابس يتفقون على أننا لم نظهر بمستوانا وأننا يجب أن نقدم أداء أفضل".

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وتابع نجم مانشستر يونايتد: "المستوى كان أقل من المأمول على مستوى الأداء والشراسة التي كنا عليها في المباراة الماضية أمام تشيلسي، فإذا لم تؤد المطلوب منك، فلن تفوز في المباراة".


وأوضح فرنانديز عبر قناة ناديه: "لا أعرف لماذا اختلف مستوانا عن مباراة تشيلسي لكن الأمر تكرر أكثر من مرة، كلما فزنا في مباراة لا نظهر بنفس المستوى في المباراة التالية".


واستطرد فرنانديز: "لا أعرف هل الأمر يتعلق بفقدان التركيز أم شيء آخر، ولكن يجب أن ندرك ضرورة مواصلة الأداء القوي والانتصارات"، مشدداً: "حتى إذا لم نقدم أداء جيداً، فإنه يجب أن نحقق نتيجة إيجابية".


وينتظر مانشستر يونايتد أسبوعاً حاسماً، حيث يحتاج الفوز على ضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل، لضمان التأهل للدور الثاني بشرط أن تنتهي المباراة الأخرى في المجموعة بين كوبنهاغن وغلطة سراي بالتعادل.


وبعدها يخوض مانشستر يونايتد مباراة صعبة خارج أرضه أمام ليفربول يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، في مواجهة سيغيب عنها فرنانديز بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الخامس في مباراة بورنموث.


وأضاف فرنانديز: "بالتأكيد خوض مباراة قريبة سيكون أمراً جيداً، تنتظرنا مواجهة صعبة يجب أن نفوز بها وننتظر نتيجة تكون في صالحنا خلال المباراة الأخرى في المجموعة".


وختم فرنانديز تصريحاته بالقول: "لكن يجب أن نؤدي ما علينا أولاً، وندرك أنه تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام بايرن ميونخ، ولكننا قادرون على تحقيق النتيجة المطلوبة".

 

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