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الثلاثاء، 24-01-2023 02:02 م

فريق عريق عينه على صلاح.. ليفربول قد يبيعه ويعوضه بنجم إيطالي

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي ليفربول ينظر في مسألة بيع نجمه المصري محمد صلاح، بعد أشهر فقط من منحه عقدا مربحا لإبقائه في ملعب "أنفيلد" حتى عام 2025.

وأصبح صلاح (30 عاما) اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول صيف العام الماضي، لكن مستواه تراجع إلى جانب باقي أعضاء الفريق، جراء صيامه عن التسجيل.

وقد يواجه مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، مهمة إعادة بناء الفريق في الفترة المقبلة، وربما يحتاج إلى ضخ نقدي كبير، إذا فقد الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وزعم موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن كلوب غير مقتنع تماما بأداء صلاح هذا الموسم، وأن النادي سينظر في إمكانية بيع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، مقابل ما لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني.

ومن المرجح أن يكون باريس سان جيرمان مهتما باللاعب المصري، الذي سجل سبعة أهداف في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" في تقرير له: "حال بيع صلاح قبل الموسم المقبل، فإن كلوب سيحاول التعاقد مع الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا من يوفنتوس كبديل له، وهو اللاعب الذي تقدر قيمته بـ53 مليون جنيه إسترليني".

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