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الخميس، 24-11-2022 09:58 ص

فيديو يتصدر الترند .. أول تعليق من جمهور البرازيل بشأن الجماهير العربية

قائد-مشجعي-البرازيل


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد مشجعي منتخب البرازيل "تومير سافويا"، وهو يتحدث عن الجماهير المسلمين الذين التقاهم في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال: "لديهم صالة في داخل الاستاد يذهبون للصلاة فيها، يذهبون للصلاة حتى خلال مجريات المباراة، شئ جميل آخر وجدته هنا أيضًا".

وظهر في المقطع الذي صوره "سافويا" مجموعة من الجمهور وهم يؤدون الصلاة داخل المكان المخصص داخل الاستاد، وحظي الفيديو بتداول واسع بين المغردين، الذين أشادوا بأخلاق الجماهير الذين ينقلون الصورة الصحيحة لأخلاق الإسلام.

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المرصد 

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