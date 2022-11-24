فيديو يتصدر الترند .. أول تعليق من جمهور البرازيل بشأن الجماهير العربية

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد مشجعي منتخب البرازيل "تومير سافويا"، وهو يتحدث عن الجماهير المسلمين الذين التقاهم في كأس العالم 2022 بقطر.



وقال: "لديهم صالة في داخل الاستاد يذهبون للصلاة فيها، يذهبون للصلاة حتى خلال مجريات المباراة، شئ جميل آخر وجدته هنا أيضًا".



وظهر في المقطع الذي صوره "سافويا" مجموعة من الجمهور وهم يؤدون الصلاة داخل المكان المخصص داخل الاستاد، وحظي الفيديو بتداول واسع بين المغردين، الذين أشادوا بأخلاق الجماهير الذين ينقلون الصورة الصحيحة لأخلاق الإسلام.

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- لديهم صاله في داخل الاستاد الرياضي يذهبون للصلاه فيها ، يذهبون للصلاه حتى خلال مجريات المباراه ، شيء جميل اخر وجدته هنا ايضاً .pic.twitter.com/9Y0sBbuA1q تومير سافويا قائد مشجعين البرازيل :- لديهم صاله في داخل الاستاد الرياضي يذهبون للصلاه فيها ، يذهبون للصلاه حتى خلال مجريات المباراه ، شيء جميل اخر وجدته هنا ايضاً . #WorldCup2022 November 21, 2022

المرصد