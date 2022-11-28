الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر

الإدارة المحلية تطلب من البلديات اتخاذ الاحتياطات لمواجهة حالة الطقس غدا

قرار من أمير قطر يتعلق بكأس العالم ودولة عربية

لاعب المغرب يفجر مفاجأة صادمة بعد انتشار صورة والدته ! - صورة

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار الغزيرة الثلاثاء

الامن العام : وفاة طالبة مدرسة واصابة شقيقتها بحادث دهس بالموقر

بلدية مأدبا تشارك باجتماع شبكة مدن أوروبا والبحر الأبيض المتوسط للفسيفساء

محاضرة عن التوعية المرورية في جرش

الخصاونة يلتقي رئيس مجلس القيادة الرِّئاسي اليمني

مجلس الوعظ والإرشاد يناقش خطة الأوقاف لعام 2023

الإثنين، 28-11-2022 08:12 م

قرار من أمير قطر يتعلق بكأس العالم ودولة عربية

fff


الوكيل الاخباري - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بدعوة طلاب مدرسة في الكويت لحضور مباراة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فقد أبلغ مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري، وكيلَ وزارة التربية الكويتية بالإنابة فيصل المقصيد، بدعوة أمير قطر.

وأوضح أن الدعوة لحضور مباراة ضمن مونديال قطر، سوف توجَّه لطلبة ثانوية “بلاط الشهداء” في منطقة الأحمدي التعليمية بالكويت.

وأرفق السفير “المري” في كتابه إلى الوكيل “المقصيد” نسخة من مذكرة السفارة القطرية في الكويت متضمنةً الدعوة المشار إليها.

وأشار مصدر في وزارة التربية الكويتية إلى أن السفير القطري أبلغه أنه تمّ توفير طائرة خاصة لنقل الطلبة والمعلمين الراغبين في حضور المباراة، موضحاً أنه خاطب المسؤولين في وزارة التربية وكذلك أولياء أمور الطلبة، للحصول على الموافقات اللازمة لتلبية هذه الدعوة.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد نشرت تقريراً قبل انطلاق مونديال قطر في 20 نوفمبر الجاري، عبَّر فيه طلبة ثانوية “بلاط الشهداء” عن سعادتهم بتنظيم الدوحة لبطولة كأس العالم ودعمهم لها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

سبب غريب يبعد حارس الكاميرون عن كأس العالم !

sss

شاهد.. رغم هزيمته هازارد يفاجئ المغاربة بلقطة جميلة !

www

لاعب المغرب يفجر مفاجأة صادمة بعد انتشار صورة والدته ! - صورة

11202227171946989930055

بشرى سارة لجمهور البرازيل قبل مباراة اليوم !

11202228163244315498877

شاهد.. غانا تسجل الهدف الأول في مرمى كوريا الجنوبية

1120222816125712369326

الكاميرون يتعادل مع صربيا 3/3 في مباراة مثيرة

أخبار متعلقة
www

شاهد بالفيديو .. ردة فعل أمير قطر عند إهدار السعودية لركلة الجزاء !

9

بعد فوزهم على الأرجنتين .. حقيقة تقديم سيارة فارهة لكل لاعب سعودي

637df0a296bf4

المغرب يتعادل مع كرواتيا وينتزع نقطة ثمينة

ث

فيفا: حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022

1120221911486558117702

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022