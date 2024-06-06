قناة مجانية تبث المباراة.. تفاصيل مواجهة النشامى مع طاجكستان اليوم

الوكيل الاخباري - يواجه المنتخب الاردني لكرة القدم اليوم منتخب طاجسكتان في مواجهة حاسمة ومهمة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويلتقي منتخب النشامى نظيره الطاجكستاني على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



واعلنت القناة الرياضية الاردنية انها ستبث وقائع المباراة للجمهور الاردني مجانأ والذي يرافقه استوديو تحليلي خاص ، إضافة الى قنوات بي إن سبورت القطرية وSSC السعودية .



ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 7 نقاط في حين يتصدر المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 10 نقاط وجاء منتخب طاجيكستان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يتذيل منتخب باكستان المركز الأخير بلا رصيد من النقاط..

وكان لقاء المنتخبين في مرحلة الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتقيا كذلك في الدور ربع النهائي من كأس آسيا الأخيرة وانتهى اللقاء لصالح منتخب "النشامى" بهدف نظيف.



ويتسلح منتخب النشامى بعاملي الأرض والجمهور، ويتمتع بالروح والإرادة لتقديم وجبة كروية تمتع الجماهير، وتكون مقرونة بنتيجة الفوز، لكن ذلك لا يعني ألا نتوخى الحذر، فمنافسنا يعيش في حالة تطور، ويطمع بالخروج ولو بنتيجة التعادل.



ويشارك في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية ٣٦ منتخباً تم توزيعها على ٩ مجموعات بواقع ٤ منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المونديالية وتأهلها كذلك مباشرةً إلى كأس آسيا ٢٠٢٧ وعددها ١٨ منتخباً.