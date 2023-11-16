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الخميس، 16-11-2023 04:37 م

كارفاخال: انتقادي بسبب مبابي كان قاسيا

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الوكيل الإخباري - كشف داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، اليوم الخميس، أنه مر ببعض الأوقات السيئة خلال الموسم بسبب المشكلات البدنية التي لاحقته.

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وقال اللاعب خلال حوار خلال مقابلة مع صحيفة (إل بايس): "كانت هناك بعض الأوقات في الموسم لم أشارك فيها سوى في 12 أو 15 مباراة فقط، وليس ذلك بسبب اليأس بل بسبب الإحباط الكبير. لقد فعلت كل شيء وعملت بشكل أكبر وقمت بكل شيء من أجل العودة وفي غضون 3 أسابيع يحدث هذا الأمر مجددا. وصلت لدرجة أنني قلت لنفسي لا بد أن يكون هناك خطأ ما".

وعن أردا جولر، زميله بالفريق الملكي، الذي يمر أيضا بأزمة بسبب الإصابات، قال كارفاخال: "لقد تقربت منه لتشجيعه. تحدثت إليه من منطلق خبرتي وأخبرته بأنه ليس وحيدا وليس الوحيد الذي حدث معه ذلك".

وأضاف الظهير الأيمن للميرينجي "لقد كنت أطالب نفسي بالمزيد.. لم أسمح لنفسي بالفشل، ولم أسمح لنفسي بخوض مباراة بشكل سيئ".

وحول اللعب لصفوف المنتخب الإسباني أوضح كارفاخال أن هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة له.

وقال: "دائما ما قلت إنه بالنسبة لي المنتخب الوطني هو كرة القدم الأكثر نقاء. أن تكون بلدك فخورة بك هو أمر رائع".

وبسؤاله عن ردة فعله عندما يتلقى انتقادات، صرح كارفاخال: "نعم أسمع وأقرأ الانتقادات ووالدي يقرأ الصحف ويقول لي أنظر ماذا يقولون عنك هنا، فأخبره لا تقرأ هذا يا أبي الأمر سيان".

وختم: "أتذكر في مباراة الذهاب في باريس عندما ارتكبت خطأ مع مبابي وحصل على ركلة جزاء، كان هناك الكثير من الجدل والانتقادات مثل إنني كبير في السن وأني لم أعد قادرا على اللعب لريال مدريد وأنني بطيء ويبحثون عن بديل لي.. الأمر كان قاسيا ولكن منذ اللحظة الأولى منحني النادي كامل ثقته وأشكره من كل قلبي على ذلك". 

 

ملاعب 

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